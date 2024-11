Flashmob in Dortmund - Aidshilfe demonstriert gegen geplante Kürzungen

Protestaktion in Düsseldorf

Um für ihre Forderungen einzutreten, werden viele Aidshilfen in Nordrhein-Westfalen am morgigen Mittwoch an einer Demonstration aller Wohlfahrtsverbände in Düsseldorf teilnehmen.

Das Motto: "NRW bleib sozial ". Die Aidshilfe Dortmund e.V. plant außerdem am Donnerstag (14.11.24) eine Protestaktion vor dem Dortmunder Rathaus. Denn auch der kommunale Teil der Förderung wird an diesem Tag in der Ratssitzung diskutiert.

