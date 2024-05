AC/DC startet Europatournee in Gelsenkirchen

Für Gelsenkirchen sind zwei Konzerte in der Arena auf Schalke vorgesehen. Eines heute Abend, ein weiteres am Dienstag. Danach geht es erst einmal nach Italien, Spanien und die Niederlande, bevor die Band nach Deutschland zurückkommt und Konzerte in München und Dresden gibt.

Zweimal Gelsenkirchen - elfmal in ganz Deutschland

Insgesamt sind elf Termine in Deutschland eingeplant. Zwei davon sind Zusatzkonzerte - wegen der enormen Ticketnachfrage. Die Ticketpreise in Deutschland variieren je nach Standort in den Stadien zwischen über 150 und über 180 Euro.

Einlass für das Konzert heute abend ist 16.00 Uhr. Los geht es dann um 19.30 mit dem Support, der amerikanischen Band "The Reckless Pretty", die ebenfalls schon Millionen Tonträger verkauft haben. Wann AC/DC auf die Bühne kommt, lässt sich nicht genau sagen.

Nach AC/DC ist vor Taylor Swift

Die australischen Rocker um Angus Young sind nicht die einzigen Superstars, die in Gelsenkirchen vorbeischauen. Taylor Swift wird in der Arena auf Schalke im Juli gleich drei Konzerte spielen.

