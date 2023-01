Ausrangierte Verbandskästen für die Ukraine

Der Verbandskasten im Auto ist in Deutschland verpflichtend. Er hält aber in der Regel nur etwa fünf Jahre, danach müssen Autofahrer einen neuen kaufen. Bevor diese abgelaufenen Sets weggeschmissen werden, will Vitaliy Berestyan sie sammeln, sortieren, aufbereiten und dann in die Ukraine bringen, damit sie dort den Einsatzkräften dabei helfen, Leben zu retten.

Verbandsmaterial wird dringend benötigt

Vitaliy Berestyan hat bereits 2022 einen Hilfstransport in die Urkaine organisiert.

Vitaliy Berestyan ist selbst in der Ukraine geboren, er lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Die Idee zu der Sammelaktion kam dem Hammer während einer seiner vergangenen Hilfsaktionen für die Ukraine. Vergangenen Dezember hat er Winterkleidung, warme Decken und ein paar Erste-Hilfe-Sets dorthin gebracht. Die gingen als erstes weg und die Idee für seine neue Hilfsaktion war entstanden.

Deutschlandweite Sammelaktion

Diese Aktion soll richtig groß werden. 100.000 gespendete Verbandskästen will Vitaliy Berestyan sammeln. Gemeinsam mit Peter Dittmer vom Hammer Verein " Kinder brauchen unsere Hilfe" will er aus der Idee eine Spendenaktion organisieren. Möglichst in jeder deutschen Stadt sollen die Spender ihre ausrangierten Verbandskästen abgeben können.

Spenden bald im Möbelhaus abgeben

Ein Möbelhaus hat bereits zugesagt als Sammelstelle zu fungieren. Bis die Aktion starten kann, dauert es aber noch einige Tage, die Möbelhauskette wartet noch auf das Einverständnis einiger Filialen. Doch schon jetzt melden sich bei Vitaliy Berestyan und auch bei der Lokalzeit aus Dortmund, die am Mittwoch einen Beitrag über die Aktion gesendet hat, immer mehr Menschen, die ausrangierte Verbandskästen spenden wollen.

Video starten, abbrechen mit Escape Hammer will Verbandskästen für Ukraine sammeln Lokalzeit aus Dortmund. . 15:49 Min. . Verfügbar bis 25.01.2023. WDR. Von Jürgen Kleinschnitger.