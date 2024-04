Großbaustelle A3 - Staurisiko zwischen Emmerich und Hünxe

Bis September 2024 sind die Bauarbeiter beschäftigt. Laut Autobahn GmbH ist es deutschlandweit die größte derartige Baumaßnahme in diesem Jahr. In der zuständigen Niederlassung in Krefeld ist von einem Mammutprojekt die Rede.

Umleitungen auf der A3

Die Arbeiten am sogenannten Kompaktasphaltgerät beginnen

Pressesprecher Manuel Kölker sagt: "Hunderte Lkw transportieren die abgefräste Fahrbahndecke ab, sie wird recycelt. Danach wird der 160 Grad heiße Asphalt in zwei Schichten aufgetragen, plattgewalzt und kühlt 24 Stunden aus." Abschließend können die weißen Fahrbahnmarkierungen neu aufgebracht werden.

Für die Baumaßnahmen werden Abschnitte der A3 gesperrt. Der Verkehr wird über Bundesstraßen umgeleitet. Los geht es am Freitag, 19.4., 22 Uhr bis Montag, 22.4., 5 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Hamminkeln und Wesel. Dieser Abschnitt ist komplett gesperrt.

Sanierung in beiden Fahrtrichtungen

Gleichzeitig wird in Fahrtrichtung Niederlande zwischen der Anschlussstelle Emmerich-Ost bis Emmerich saniert. Hier kann der Verkehr über eine Fahrspur an der Baustelle vorbeirollen. Die Auffahrt Emmerich-Ost wird gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Die Autobahn wird in beiden Fahrtrichtungen also auf allen vier Spuren saniert. In Fahrtrichtung Oberhausen müssen gut 42 Kilometer und in der Gegenrichtung Emmerich/Niederlande etwa 39 Kilometer Asphaltdecke erneuert werden.

Gut 80 Autobahnkilometer – acht Bauabschnitte

Je Richtungsfahrbahn ist das Sanierungsprojekt in acht Bauabschnitte unterteilt. Das heißt: In den kommenden Wochen und Monaten sind immer wieder Sperrungen auf der A3 und Umleitungen geplant.

Staus seien jetzt und in den nächsten Monaten nicht ausgeschlossen, heißt es bei der Autobahnpolizei.

