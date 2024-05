Mann in Hagen auf offener Straße mit Luftgewehr angeschossen

Der 27-Jährige war am frühen Montagmorgen zu Fuß unterwegs. Auf einer Kreuzung in Hagen-Haspe wurde er laut Polizei plötzlich angeschossen. Das Projektil eines Luftgewehrs, ein so genanntes "Diabolo", blieb in seinem Arm stecken.

Der Mann bekam Hilfe von einem Kneipenbesitzer in der Nähe. Die beiden haben das Projektil aus dem Arm gezogen, der Mann musste nicht weiter behandelt werden.

Polizei stellt Jugendlichen

Die Ermittlungen haben die Polizei kurz darauf in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe der Kreuzung geführt. Dort haben die Polizisten einen 15-Jährigen gestellt und auch Tatwaffe und Munition gefunden. Der Jugendliche wurde an die Eltern übergeben, gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ebenso wird ermittelt, ob der Fall mit einem ähnlichen Vorfall zusammenhängt. Mitte April war in derselben Straße eine 72-jährige Frau angeschossen worden. Ebenfalls mit einem Luftgewehr. Sie wurde durch das Projektil schwer am Unterarm verletzt und musste mit einer blutenden Wunde ins Krankenhaus.

Unsere Quelle:

Polizei Hagen