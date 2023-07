Waldbrände auf Rhodos: In diesen Regionen brennt es aktuell

Eine weitere Möglichkeit, zumindest von der Insel Rhodos herunterzukommen, ist per Fähre. Bis zu 37 Fahrten starten laut dem Anbieter Direct Ferries am Tag. Sie steuern dann entweder andere griechische Inseln an, haben als Ziel aber auch das türkische und griechische Festland. Unter anderem gibt es eine Verbindung in die griechische Hauptstadt Athen.

Wie reagieren die Reiseveranstalter auf die aktuelle Lage?

Am Montag reagierten einige große deutsche Veranstalter auf die Lage auf Rhodos und sagten weitere Reisen dorthin ab. DER Touristik verlängerte die Zeitspanne, in der sie keine Trips in die gefährdeten Gebiete mehr anbieten wollen, wie eine Sprecherin mitteilte. Abgesagt würden nun alle Reisen in den Süden von Rhodos bis einschließlich Anreise am Samstag (29. Juli). Gleiches gelte für Aufenthalte in Hotels, die auf der griechischen Insel Korfu in der offiziellen Warnzone liegen.