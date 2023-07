Waldbrand auf Rhodos: Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Bereits seit Tagen brennt es in der dicht bewaldeten Mitte von Rhodos - am Samstagmittag drehte dann der ohnehin starke Wind und die trieb die Flammen direkt auf Touristenhochburgen und Dörfer im Süden und Südosten der Insel zu. Tausende Menschen wurden vor dem Brand am Samstag in Sicherheit gebracht. worden. Auch in der Nacht zu Sonntag wurden die Evakuierungen fortgesetzt.

Am Sonntagmorgen teilte das Büro des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotaki mit, dass rund 19.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden seien. Nach ersten Schätzungen der Polizei seien rund 16.000 Menschen auf dem Landweg und rund 3.000 Menschen von Stränden aus über das Meer in Sicherheit gebracht worden.

Evakuierung mit Schiffen und Bussen

Von den Stränden Kiotari und Lardos im Osten der Mittelmeerinsel wurden die Menschen, darunter auch zahlreiche Urlauber, von Schiffen abgeholt und zu einem anderen, sicheren Strand der Insel gebracht, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Die Aktion wurde von drei Schiffen der Küstenwache angeführt, mehr als 30 private Schiffe beteiligten sich daran. Zudem wurden Dutzende Busse für die Evakuierungen eingesetzt.

Einige Touristen mussten sich wegen durch Flammen versperrter Straßen zu Fuß durchschlagen. Die meisten Menschen sollen in den Norden der Insel gebracht worden sein, wo manche provisorisch in Turnhallen und Schulen, auf Fähren und auch privat bei Inselbewohnern untergebracht wurden.

Keine Entspannung in Sicht

Die Brände auf der Insel wüten unterdessen weiter. Für Sonntag ist auch keine Entspannung in Sicht - zumal es weiterhin stark winden soll. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach gegenüber dem Staatssender ERT von drei großen Fronten: rund um den Ferienort Kiotari, das Dorf Apollona und den Stausee Gadoura. Dem Sender Skai TV sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis: " Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist ". Die Brände werden " uns tagelang zu schaffen machen ".

Heimflüge verpasst

Regionalgouverneur Georgios Hadjimarkos sagte auf Skai TV, dass die Evakuierungen durch von den Flammen abgeschnittene Straßenverbindungen erschwert worden seien. Aufgrund fehlender Verkehrsverbindungen hatten laut Medienberichten auch einige der evakuierten Urlauber ihre Flüge von der Insel verpasst. Das Außenministerium in Athen erklärte, es habe seinen Krisenstab aktiviert, um die Evakuierung ausländischer Besucher zu unterstützen.

Auch deutsche Touristen betroffen

Von den Evakuierungen der Hotels waren auch Deutsche betroffen. " Auf der Insel halten sich derzeit insgesamt rund 20.000 deutsche Urlauber von Reiseveranstaltern auf, betroffen von den Evakuierungen ist nur ein kleinerer Teil ", teilte eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) am Samstagabend mit. " Für die Evakuierten sind Sammelpunkte im Norden der Insel geplant, bis die Feuer gelöscht sind. Oberste Priorität hat der Schutz von Leib und Leben. "

Dem DRV zufolge wollen sich Reiseveranstalter an ihre Kunden wenden, die in den nächsten Tagen eine Reise nach Rhodos planen. Sie würden dann die Information erhalten, ob die Reise stattfinden könne.