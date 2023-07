Brand im Urlaubsort: Welche Rechte haben Urlauber?

Hotel auf Rhodos wird evakuiert

Für Pauschalurlauber gilt: " Sie können den Vertrag kündigen, wenn die Reise erheblich beeinträchtigt wird, und versuchen schnell nach Hause zu kommen. Für die nicht genutzten Reiseleistungen können Sie Erstattung verlangen, für die genutzten Reiseleistungen kann der Veranstalter den Reisepreis einbehalten ", heißt es seitens der Verbraucherzentrale. " Umfasst der Reisevertrag auch die An- und Abreise, so muss der Reiseveranstalter bei einer Kündigung des Vertrags unverzüglich die Rückbeförderung der Reisenden organisieren ." Sollte die Rückbeförderung teurer sein, als ursprünglich geplant, so trage der Reiseveranstalter die Kosten.