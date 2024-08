Schon auf dem Parkplatz vor dem Kreishaus am Stadtrand von Euskirchen ahnt man, was hier los sein muss. Nur weit weg vom Eingang ist eine Parkbucht frei. Das zeigt sich auch als Schiebetür des Gebäudes aufgeht: Dutzende Menschen stehen oder sitzen in einem großen Raum und starren gebannt auf einen Monitor. Nach und nach ploppen hier Nummern auf. Wer diese Zahl dann auf seiner Wartemarke hat, darf zum Schalter. Es ist der "offenen Mittwochs" , also der Chance, ohne festen Termin sein Auto zuzulassen.

Hier sitzt auch Birgit Sehl, eine langjährige Mitarbeiterin der Zulassungsstelle. In Dezember vergangenen Jahres ist sie in Rente gegangen, jetzt ist sie wieder am Start. Auf Minijobbasis.

Nach Ärger bei der Terminvergabe: Behörde reagiert

Im März dieses Jahres war die Online-Terminvergabe der Zulassungsstelle in die Kritik geraten: Wegen unerwartet vieler Anfragen und Personalnot mussten Kunden wochenlang auf ihre Termine warten. Es gab unzählige Beschwerden, auch über die sozialen Netzwerke. "Ich hatte jetzt keine schlaflosen Nächte ", sagt Susanne Alexander, Leiterin der Zulassungsstelle, "aber es war trotzdem keine schöne Zeit."

Der offene Mittwoch sorgt für lange Wartezeiten

Ihrem Team ging nach und nach die Motivation flöten. Erst nach vielen Gesprächen und einem Maßnahmenkatalog verbesserte sich die Situation. Ehemalige Mitarbeiter wurden wieder reaktiviert, einzelne Aufgaben in andere Abteilungen verlegt, Zulassungsdienstleister können sich nicht mehr online für einen Termin anmelden und der "offene Mittwoch" wurde eingeführt.

Mehr als drei Stunden Wartezeit

Der Ansturm auf die Zulassungsstelle heute führt zu extrem langen Wartezeiten. Viele Kunden haben sich in einen anderen Raum gesetzt, hier ist es ruhiger. „Ich möchte mein Auto schnell zulassen, da muss ich auch die Wartezeit in Kauf nehmen, sagt ein Kunde.“ Ein anderer sagt, dass der nächste Online-Termin erst am 5. September frei wäre. Dies würde ihm zu lange dauern, dann lieber warten.

Die Behörde will an dem offenen Mittwoch erst einmal festhalten. Sie hofft aber, dass der Kundenandrang im Herbst etwas nachlässt.

Unsere Quellen: