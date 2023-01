Uniwiese soll Zülpicher Viertel an Karneval entlasten

Keiner weiß, wie viele Menschen zum Karneval kommen

Schätzungen, wie viele Menschen zum Straßenkarneval ins Zülpicher Viertel einfallen werden, gibt es nicht. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Während zum Beispiel die Gastronomen mit einem ähnlich hohen Zulauf wie im November rechnen, gehen Sicherheitskreise von einer geringeren Zahl aus.

Anders als am 11.11. werde schließlich in anderen Hochburgen wie Düsseldorf und Bonn genauso intensiv gefeiert, heißt es. Die Menschen würden sich also auf mehrere Orte verteilen. Lange kann über das Konzept nicht mehr diskutiert werden. Der Hauptausschuss des Rates soll das Konzept schon am Montag beschließen. Ob es funktioniert, wissen wir spätestens am Karnevalsfreitag.