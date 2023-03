Bis zu eine Stunde Schulweg für Kölner Grundschüler

Als in diesen Tagen bei den Kölner Eltern die Benachrichtigungen für einen Grundschulplatz eintrafen, flossen in manchen Familien Tränen. Statt in der Wunschschule wurden Kindern Plätze in mehreren Kilometern entfernt liegenden Schulen angeboten. In manchen Fällen kann das bis zu eine Stunde Schulweg bedeuten.