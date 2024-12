Kay Stumper verlässt Borussia Düsseldorf

Wie Borussia Düsseldorf am Dienstag (10.12.2024) mitteilte, verlässt der 22 Jahre alte Kay Stumper den deutschen Meister zur neuen Saison und wechselt zum Post SV Mühlhausen. Sein Vertrag läuft ohnehin am Saisonende aus.

Stumper spielt seit 2022 für das Team um Tischtennisikone Timo Boll - der Odenwälder wird nach der Saison 2024/25 allerdings seine Karriere beenden. "Ich habe sehr viel tolle und große Momente mitgemacht, die ich woanders nicht hätte miterleben können", sagte Stumper. Dazu zählen zwei deutsche Meisterschaften und zwei Triumphe im Pokal.

Der Champions-League -Titel blieb ihm im trotz zweier Endspielteilnahmen (2023, 2024) allerdings verwehrt. "Ich wechsle, da ich eine neue Herausforderung suche und auch gerne mehr Verantwortung übernehmen möchte ", so Stumper.

Treffen im Januar

Bislang kam der ehemalige Jugend-Europameister in insgesamt 49 Spielen für Düsseldorf zum Einsatz und gewann dabei 28 Mal im Einzel, zweimal im Doppel. Auf seinen neuen Klub trifft er in der laufenden Saison am 13. Januar - das Hinspiel im November hatte Düsseldorf 3:0 gewonnen, Stumper war allerdings nicht zum Einsatz gekommen.

Am Mittwoch muss die Borussia beim TTC Schwalbe Bergneustadt ran. Aktuell steht Düsseldorf auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle, punktgleich mit Spitzenreiter TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell.

Quelle: sid