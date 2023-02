Sperrungen vor Schulen: Köln testet das Konzept Schulstraße

Schulstraßen gegen morgendlichen Stress

In Köln hatte sich die Initiative Kidical Mass intensiv für Schulstraßen eingesetzt. Auch Karin Leusner wartet schon lange auf die Umsetzung des Projekts. Sie ist seit 20 Jahren Schulleiterin der Vincenz-Statz-Grundschule. Seitdem sei der Verkehr immer mehr und immer stressiger geworden. Es gebe viele Elterntaxis, aber auch viel Durchgangsverkehr. "Viele sind hier morgens im Stress, parken in den gesperrten Bereichen und in zweiter und dritter Reihe und dahinter stehen die, die schnell durchfahren wollen und Druck aufbauen."

Das ergebe eine angespannte Situation, die für Kinder nicht sicher sei. "Wir wünschen uns, dass Kinder morgens frisch und aktiv zur Schule kommen und nicht gepolstert aus einem warmen Auto oder mit Angstgefühlen" , sagt Leusner.

Kommende Woche soll zusätzlich zur Lindebornstraße auch die Straße "Am Pistorhof" an der Maria-Montessori-Schule in Köln-Ossendorf abgesperrt werden. In einem Jahr wird die Stadt Köln das Projekt anhand von Verkehrsbeobachtungen und Gesprächen mit Schulmitarbeitenden, Eltern, Kindern und Anwohnern auswerten und nach einer dauerhaften Lösung für Schulen suchen.