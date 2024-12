Bonn gewann vor heimischer Kulisse 78:75 gegen das lettische Top-Team VEF Riga. Durch den Sieg im fünften Gruppenspiel hat Bonn den zweiten Platz in der Gruppe E sicher. In einer zähen Partie war war Bodie Hume mit 15 Punkten Bonns bester Akteur.

Im ersten Viertel taten sich beide Teams in der Offensive schwer. Till Pape stellte nach vier Minuten mit seinem zweiten erfolgreichen Abschluss eine 6:4-Führung her. Mit der Einwechslung von Point Guard Darius McGhee, der noch im letzten BBL-Spiel gegen Oldenburg einen neuen Vereinsrekord aufgestellt hatte (44 Punkte), wurde das Bonner Offensivspiel in den zweiten fünf Minuten deutlich strukturierter.