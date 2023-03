Klage gegen geplantes Wuppertaler Tierschutzzentrum

Gemeinsam für "Geschöpfe in Not"

Noch im Umbau: Das geplante Tierschutzzentrum

Gemeinsam planten Tierschutzverein und Diakonie ein Café einzurichten, mit vielen Inklusions-Arbeitsplätzen. Heimbewohner sollten für ihre vierbeinigen Lieblinge ein neues Zuhause ganz in der Nähe bekommen, mit der Möglichkeit, ihre Tiere auch zu besuchen. Im vergangenen September war Schlüsselübergabe. Seitdem renovieren die Vereinsmitglieder der "Pechpfoten" das Gebäude und bauen es um.

Protest der Anwohner

Jetzt aber regt sich Widerstand gegen das Zentrum: Anwohner haben gemeinsam eine Klage eingereicht. Sie fühlen sich bei den Planungen übergangen. Eine Anwohnerin wohnt 250 Meter Luftlinie entfernt von dem Gelände. Sie sagt: "Es gibt Zahlen von 50 Hunden, die in dem Zentrum ein Zuhause finden sollen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was es hier an Verkehr geben wird, an Krach und an Hundegebell." Das wolle sie nicht.

Die Anwohner haben angekündigt, alle rechtlichen Mittel ausschöpfen zu wollen. Der Tierschutzverein zeigte sich wegen der Klage enttäuscht.

