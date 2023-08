i-Dötzchen übt den Schulweg in Wuppertal

Nimah ist schon ganz aufgeregt – kommende Woche geht es für sie in die Grundschule. Viele neue Eindrücke stehen ihr mit dem Schulbeginn bevor. Vor allem im Straßenverkehr. Deshalb ist es Mama Nicole Abu Ruqaya sehr wichtig, Nimah auf den Schulweg vorzubereiten.

Nimah kennt sich im Straßenverkehr schon gut aus

Auf dem Weg begegnen Nimah nämlich immer wieder kleine und auch größere Hindernisse. Im Kindergarten wurde sie von der Verkehrspolizei bereits gut auf den Straßenverkehr vorbereitet und hat vor allem für Garageneinfahrten oder unübersichtliche Straßenkreuzungen einen Merksatz mitbekommen: "Halt! Stopp! Jetzt nach links, rechts und dann wieder nach links schauen" , erklärt die 6-Jährige.

Routine ist wichtig

Nicole Abu Ruqaya übt mit Tochter Nimah den Schulweg

Mama Nicole Abu Ruqaya gibt das Üben des Schulwegs vor allem Sicherheit. Denn gerade Routine ist im Straßenverkehr sehr wichtig. Egal, ob sie an einer Straßenkreuzung stehen oder an einer Ampel - Immer wieder fragt Nicole Abu Ruqaya ihre Tochter, was als Nächstes zu tun ist. "Jetzt warten wir darauf, dass die Ampel grün wird" , erklärt Nimah selbstbewusst. "Und dann schauen wir noch einmal, ob auch kein Auto kommt" , ergänzt die 8-jährige Schwester Nazmije.

Eigentlich kennt Nimah den Weg zur Schule bereits. Ganz oft hat sie gemeinsam mit ihrer Mama Schwester Nazmije in die Schule begleitet, bevor es für sie in den Kindergarten ging.

Schulweg bringt Herausforderungen mit

Holger Brunner von der Polizei Wuppertal

Holger Brunner, von der Polizei Wuppertal, erklärt, dass ein umsichtiger Umgang im Straßenverkehr sehr wichtig ist. Vor allem für Grundschüler sei der Weg zur Schule oft neu und bringe viele Herausforderungen mit sich. Deswegen sollten Grundschulkinder den Weg zusammen mit ihren Eltern üben und auf mögliche Gefahren achten.

"Es ist natürlich klar, wenn ich viele kleine Straßen überqueren muss, dann ist der Schulweg nicht so gefährlich, als wenn ich eine Hauptverkehrsstraße überqueren muss. Aber dafür sind natürlich Ampeln", erklärt der Verkehrspolizist. Holger Brunner, Polizei Wuppertal

Der Wuppertaler Polizist spricht sich außerdem dafür aus, dass Eltern ihre Kinder, wenn möglich nicht mit dem Auto zur Schule bringen. Das würde immer wieder zu vollen Straßen und gefährlichen Situationen führen. Über Eltern-Taxis muss sich Nicole Abu Ruqaya keine Sorgen machen: An der Grundschule Friedhofstraße in Wuppertal-Wichlinghausen sind diese nämlich verboten: "Wir mussten vor Schulbeginn unterschreiben, dass wir die Kinder nicht mit dem Auto zur Schule bringen, weil das hier in der Straße gar nicht machbar ist für die Erstklässler."

Nimah ist bereit für den ersten Schultag und freut sich auch schon sehr darauf. Jetzt steht einem hoffentlich sicheren Start in die Schule nichts mehr im Weg.