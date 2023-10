WDR 2 Weihnachtswunder ist das Highlight auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt

Düsseldorf bietet sechs Themenmärkte zu Weihnachten

Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf hat noch mehr zu bieten als das WDR Weihnachtswunder. Es gibt insgesamt sechs Themenmärkte an zentralen Stellen in der Innenstadt. Dazu gehören ein Handwerkermarkt vor dem Rathaus, ein Lichtermarkt auf der Königsallee und ein Märchenmarkt auf dem Schadowplatz.

Erstmals Mehrwegpflicht für alle Gastronomen

Um Ressourcen zu sparen, gilt überall eine Mehrwegpflicht: Alle Gastronomen bieten Speisen und Getränke in Mehrwegverpackungen an. Außerdem sind alle Gastronomen auf der Plattform " Too good to Go " registriert. Dort werden übriggebliebene Lebensmittel und Mahlzeiten zu einem günstigen Preis verkauft.

Die Stadt rechnet auf dem am 23. November beginnenden Weihnachtsmarkt mit mehreren Millionen Besucherinnen und Besuchern. Die mehr als 170 Buden bleiben bis zum 30. Dezember geöffnet.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf am 17.10.2023 ab 19:30 Uhr.