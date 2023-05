Lange Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn: Fehler laut Firma behoben

Viele Passagiere fühlten sich an Situationen im vergangenen Jahr erinnert, als Reisende mehrere Stunden warten mussten, um durch die Sicherheitskontrollen zu gelangen. Damals verpassten nicht wenige ihre Flieger.

Warteschlangen im April 2023 am Flughafen Köln/Bonn

Jetzt war es nicht ganz so problematisch, aber dennoch gab es am Samstag zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr Schwierigkeiten. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, habe ein Fehler im Personalplanungssystem der Sicherheitsfirma dafür gesorgt, dass zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Kontrollstellen standen.

Bundespolizei muss aushelfen

Das führte auch dazu, dass Bundespolizisten aushelfen mussten. Wie ein Sprecher mitteilte, habe die Bundespolizei die Kontrollen " flankierend " begleitet. Eine Gefährdung der Luftsicherheit habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben.

Fehler laut Firma schnell behoben

Ein Sprecher der betreffenden Sicherheitsfirma äußerte zwischenzeitlich auf Anfrage des WDR , dass es im Personalplanungssystem einen Bedien- und auch einen Softwarefehler gegeben habe. Diese Fehler seien aber schnell wieder behoben worden.

Am Wochenende hieß es noch von Seiten der Bundespolizei, dass am Samstag wegen etwa 40 Krankheitsausfällen der Betrieb ins Stocken geraten sei.

Gewerkschaft fordert mehr Arbeitskräfte

Der Bundespolizei zufolge laufen Gespräche mit dem Sicherheitsunternehmen. Es habe versichert, dass dieser Fehler nicht mehr auftreten werde.

Vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Hauptreisezeit habe die Bundespolizei auch die Erwartung, dass keine Fehler mehr passierten. Sie hat die die Kontrollen und die Sicherheit zu verantworten.

Dennoch fordert die Gewerkschaft Verdi mehr Arbeitskräfte in diesem Bereich. Tatsächlich gebe es einen hohen Krankenstand in der Branche, der auf die Arbeitsbelastung zurückzuführen sei. Somit müssten allein am Flughafen Köln/Bonn etwa 100 neue Stellen entstehen, um die Belastung auszugleichen.

