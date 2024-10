"Nein, hier ist noch geschlossen" – immer wieder muss ein Sicherheitsmitarbeiter neugierige Bonnerinnen und Bonner an der Tür aufhalten. Noch haben nur Handwerker, Ausstellungsmacher und ein paar Journalisten Zutritt zum neu geschaffenen "PS 26" (Poststraße 26).

Das Interesse ist jetzt schon groß am "Schaufenster in die Bonner Uni ", wie man das ehemalige Kaufhaus in der Poststraße nun nennen könnte. Früher verkaufte hier die Marke "AppelrathCüpper" ihre Produkte.

Mehrere Museen und andere Einrichtungen der Universität Bonn sind jetzt in das frühere Kaufhaus gezogen. Aus der Not geboren, wachsen so die Hochschule und die Innenstadt noch stärker zusammen. Vom „PS 26“ sollen alle etwas haben, auch die vielen Besucher, die hier täglich vorbeikommen.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Das Hauptgebäude der Bonner Universität

Alles, was hier in diesen Tagen einzieht, hat seine Heimat eigentlich im Hauptgebäude der Universität. Das Kurfürstliche Schloss im Bonner Zentrum direkt am Hofgarten ist allerdings marode. Deshalb muss das Gebäude dringend saniert werden. Es ist eines der zentralen Symbole der Stadt. Die Arbeiten dürften allerdings mindestens zehn Jahre dauern. Für viele Einrichtungen der Uni lautete deshalb die Frage: Wohin?

Statt Damenmode ägyptische Kunst und Skulpturen

Hier können Besucher sich künftig Ausstellungen ansehen

Die ungewöhnliche Antwort "in ein ehemaliges Kaufhaus" gab es unter anderem für das Ägyptische und das kunsthistorische Paul-Clemen-Museum. Beide sind jetzt in die oberen Etagen des Kaufhauses „PS 26“ gezogen. Das liegt in bester Lage in der Bonner Innenstadt. Das Kaufhaus hatte vorher lange Zeit leer gestanden. Das „PS 26“ soll aber nicht nur Museum sein, sondern eine Verbindung zwischen Wissenschaft und den Menschen der Stadt.

Uni und Bevölkerung wachsen enger zusammen

Die mehr als 1.100 Quadratmeter stehen nicht nur den Studierenden für verschiedene Seminare offen. Auch jeder, der hier vorbeikommt, darf eintreten.

"Wir hoffen auf einigen Trubel" , sagt Frank Förster, der Kurator des Ägyptischen Museums: "Unsere Studierenden werden zum Beispiel auch freitags immer Führungen durch die Ausstellungen anbieten."

Einzigartige Strategie der Innenstadtbelebung

In vielen Innenstädten stehen inzwischen immer häufiger auch große Geschäftsräume leer. In Bonn nutzt die Universität diese Gelegenheit und zieht mit Teilen viele Jahre direkt in die Fußgängerzone.

Auch das ehemalige Karstadt-Gebäude direkt gegenüber soll bald ein Teil der Uni werden. Dort wird gerade eine komplette Etage umgestaltet, damit künftig hunderte Studierende in mehreren Hörsälen ihre Vorlesungen besuchen können.

Museum, Forschung und Café im ehemaligen Kaufhaus

"So nahe waren sich die Universität und die Menschen in Bonn noch nie" , schmunzelt Hochschulsprecher Andreas Archut. Am 23. Oktober öffnen mit dem „PS 26“ nicht nur die Museen ihre Türen.

Neben dem neuen Infopunkt der Universität können die Besucher im Erdgeschoss zum Beispiel auch einen Einblick in verschiedene aktuelle Forschungsprojekte bekommen. Im November zieht dann auch noch ein kleines Café ein.