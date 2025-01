Dietz, der sich im Oktober 2022 eine schwere Knieverletzung zuzog und fast ein Jahr pausieren musste, spielt seit 2021 für die Kölner. In der Hinrunde war ihm beim FC nur eine Nebenrolle geblieben. In vier Einsätzen in Pokal und Liga spielte der Angreifer lediglich 88 Minuten. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis Sommer 2026.

Köln sucht weiter Verstärkungen

Köln darf erstmals seit eineinhalb Jahren wieder Transfers tätigen und will den Kader für den direkten Wiederaufstieg verstärken. Zuletzt kam Jusuf Gazibegovic vom österreichischen Meister Sturm Graz.