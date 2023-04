Morgens kurz vor neun an der Willstädter Straße in Düsseldorf-Heerdt. Noch herrscht hier die Ruhe vor dem Sturm. In zehn Minuten darf gewählt werden. Die letzten Vorbereitungen laufen. Eilig tragen die Mitarbeiter in schwarzen Anzügen Stahlgitter herum, sperren den Gehweg für den erwarteten Ansturm.

Ansturm aus allen Regionen

Und der kommt pünktlich um 9 Uhr. Aus allen Richtungen fahren Autos vor: aus Aachen, Oberhausen, Duisburg oder dem Kreis Heinsberg. Das Problem: Das türkische Generalkonsulat liegt zwischen Bürohäusern und einer Trampolinhalle.

Parkplätze in der Gegend sind knapp. Aber das Konsulat hat vorgesorgt, Mitarbeiter mit gelben Westen regeln den Verkehr und halten das Verkehrschaos in Grenzen.

Eingeschränkter Zugang zum Generalkonsulat

Mittendrin schaut Generalkonsulin Ayşegül Gökçen Karaarslan vorbei, ob alles funktioniert. Mit den Medien möchte sie vor der Wahl nicht sprechen. Auch Zutritt zum Generalkonsulat gibt es für Journalisten von WDR und ZDF nicht, dort darf nur ein Kollege des türkischen Senders ATV drehen. Der Rest schaut sich das Treiben von draußen an. Und sieht, wie die Schlange immer länger wird.

Schon um kurz nach neun stehen mehr als 150 Menschen vor dem Konsulat an. In der Hand ihren Pass. "Meine Mutter wollte früh kommen" , erzählt Erdan aus Kaarst, "wir fliegen heute Abend in die Türkei und da dürfen wir nicht wählen, weil wir in Deutschland wohnen. Deshalb wollten wir es heute noch machen."

Erdogan oder Kılıçdaroğlu?

Die Schlange schreckt ihn nicht ab. Die Stimmabgabe heute dauert etwa 15 Minuten. Wen er wählt, das möchte Erdem nicht sagen, wird dann aber deutlich: "Ich habe viele Familienangehörige in der Türkei. Die sagen, dass sich das Leben drastisch verschlechtert hat. Wir sollten dafür sorgen, dass es den Menschen dort besser geht."

Erdan aus Kaarst hat Familie in der Türkei. Auch er hat bereits in Düsseldorf gewählt.

Andere Wähler sind für ein weiter so. Mustafa aus Duisburg etwa hat seine Stimme Erdogan gegeben. "Wenn sie sehen, was er in den letzten 20 Jahren geleistet hat, dann kann man das nur befürworten. Ich lebe seit 55 Jahren in Deutschland und früher hat man sich ein bisschen geschämt, aber jetzt ist es bewundernswert, was die Türkei in den letzten Jahren gemacht hat."

Spannendste Wahl seit langem

Es könnte die spannendste Wahl seit langem werden. Viele Türkinnen und Türken sind wegen des Managements nach dem verheerenden Erdbeben und der hohen Inflation unzufrieden. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopfrennen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und dem Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu.

Die in Deutschland lebenden Wahlberechtigten könnten damit das Zünglein an der Waage sein. Manche der Wähler und Wählerinnen in Düsseldorf rechnen mit einer Stichwahl, andere hoffen auf den Wechsel, die Mehrheit an diesem Morgen aber hofft auf eine Wiederwahl von Erdogan.