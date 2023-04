Vor der Wahl in der Türkei: Wie Türken in NRW ihre Stimme abgeben können

Am 14. Mai 2032 entscheidet sich, ob der Langzeit-Präsident in der Türkei an der Macht bleibt oder ob es zur politischen Zeitenwende kommt. In NRW hatte Amtsinhaber Erdogan bei den vergangenen Wahlen überdurchschnittlich viele Anhänger.

Wer darf in NRW wählen?

Laut Landesbetrieb IT.NRW (Statistik und Information) leben derzeit knapp 500.000 Menschen mit türkischem Pass in NRW. Unter den Bundesländern leben damit die meisten türkischen Wahlberechtigten in NRW. Die im Ausland lebenden Türken machten etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus.

Wo und ab wann wird gewählt?

Stimmabgabe: Türkisches Konsulat

Am 27. April 2023 beginnt im Ausland die Abstimmung für die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei. Türken im Ausland können dann bis zum 9. Mai ihre Stimme abgeben. Die Wahlurnen stehen deutschlandweit in den türkischen Generalkonsulaten großer Städte - in NRW können Wähler in Essen, Münster, Köln und Düsseldorf ihre Stimme im jeweiligen Konsulat abgeben. Zuvor müssen sich die Wahlberechtigten allerdings in die Wählerlisten eintragen lassen.

Die Wahlen in der Türkei selbst finden am 14. Mai 2023 statt. Ausgezählt werden die Stimmzettel aus Deutschland in der Türkei. Die Ergebnisse werden erst zusammen mit denen in der Türkei bekannt gegeben.

Sollte es zu einer möglichen Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten kommen, steht das Ergebnis erst am 28. Mai 2023 fest.

Was ist, wenn Geflüchtete keinen Pass besitzen?

Für die Wahl müssen sich Wahlberechtigte mit ihrem Pass ausweisen. Vor ein paar Tagen wurde Kritik an einem Konsulat in München laut, weil dort angeblich wahlberechtigte kurdische Geflüchtete abgewiesen worden seien. Sie hatten keinen Pass, um sich auszuweisen. Sie hätten sich mit anderen Dokumenten ausgewiesen, diese seien aber nicht akzeptiert worden, hieß es. In einer Stellungnahme des Generalkonsulats der Türkei hieß es hingegen, dass auch Anträge mit Ausweisdokumenten, die dieselben Kriterien wie der Lichtbildausweis erfüllen - zum Beispiel türkische Führerscheine - akzeptiert würden.