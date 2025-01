Moors trat im Sommer 2023 die Trainerstelle an und erreichte in der vergangenen Saison mit den Baskets sowohl in der Basketball-Bundesliga als auch in der Champions League das Viertelfinale.

In der laufenden Bundesliga-Saison befindet sich die Mannschaft aktuell auf Tabellenplatz neun. Nach dem jünsten Aus in der Champions League verloren die Baskets zuletzt überraschend auch gegen Aufsteiger Frankfurt Skyliners (70:77).

