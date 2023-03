Wahl in der Türkei: Wie groß ist Erdogans Rückhalt in NRW?

Kritik an Erdogan wird lauter - auch hier

Beim Essener Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZFTI) beobachtet man die anstehende Wahl mit Spannung. ZFTI-Mitarbeiter Caner Aver geht zwar davon aus, dass Erdogans AKP von den hier lebenden Türkinnen und Türken wieder zur stärksten Partei gewählt wird. Doch er traut dem Oppositionsbündnis durchaus zu, die Wahl gegen das AKP-Bündnis zu gewinnen.

"Der Abstand wird mit ziemlicher Sicherheit kleiner werden als bei der letzten Wahl." Caner Aver, Essener Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung

Die Kritik an Erdogans Politik werde auch hier in der türkischen Community lauter. Zudem hätte sich die Struktur der Personen verändert, die in den vergangenen Jahren aus der Türkei zugewandert seien. " Zuletzt kamen eher Oppositionelle und Erdogan-Kritiker hierher. Teils aus wirtschaftlichen Gründen, teils wegen Repressalien, die sie in der Türkei erleben mussten ", so Aver. Diese würden ihre Stimme eher Kilicdaroglu geben.

Politisches System der Türkei könnte sich ändern

Bei der Wahl im Mai geht es nicht nur um die Frage, wer Präsident wird. Sollten Erdogan und sein Bündnis die Wahl verlieren, könnte sich das politische System der Türkei verändern. Erdogan ließ 2017 über ein Präsidialsystem abstimmen, das ihm als Präsidenten mehr Macht über die Exekutive und einen größeren Einfluss auf die Justiz sichert. Das Referendum ging damals mit 51,4 Prozent pro Verfassungsänderung aus, die Opposition warf Erdogan Wahlbetrug vor. Das von Kilicdaroglu angeführte Bündnis hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges das Präsidialsystem wieder abzuschaffen und durch eine parlamentarische Republik zu ersetzen.

