Tour de Neuss: Radsportelite zu Gast im Rheinland

Gerade noch auf dem Champs-Elysées in Paris, an diesem Mittwoch schon auf den Straßen der Neusser Innenstadt: Mit Nils Politt, Nikias Arndt und Phil Bauhaus werden drei deutsche Tour de France-Fahrer in diesem Jahr bei der "Tour de Neuss" dabei sein.

Das Radrennen, zum 20. Mal organisiert vom Neusser Radfahrerverein, kann in seiner Geschichte schon auf eine große Zahl bekannter Radprofis im Starterfeld zurückblicken.

Zahlreiche Runden durch die Innenstadt

Zuschauerfreundlich führt das Rennen über einen 1,3 Kilometer langen Rundkurs durch die Innenstadt, den die Profis als Höhepunkt am Abend 62mal bewältigen müssen. Zuvor steht aber der Nachwuchs im Vordergrund.

Kinder fahren mit den Profis

Am Nachmittag fährt die Radsportjugend in den Klassen U11, U13 und U15 um Punkte für die Deutsche Meisterschaft. Ebenfalls zum Programm gehört ein Inklusionsrennen und auch ein gemeinsames Rennen von Kindern und Jugendlichen mit den Profis. " Wir haben immer die Nachwuchsförderung und die Einbindung der gesamten Radsportgemeinde im Blick ", sagt Heinz-Josef Hegger vom Neusser Radfahrverein.

Beliebt bei den Radprofis

" Die Tour de Neuss genießt in der gesamten Radsportwelt einen hervorragenden Ruf. Es herrscht eine einzigartige Stimmung an diesem Tag ", freut sich Bürgermeister Rainer Breuer (SPD) auf die diesjährige Ausgabe. Die tolle Atmosphäre ist ein Punkt, der jedes Jahr wieder namhafte Profis an den Rhein lockt.

Schon Erik Zabel, Tony Martin und Rolf Aldag waren regelmäßig in Neuss am Start, in diesem Jahr ist unter anderem Roger Kluge dabei, mehrfacher Welt- und Europameister im Bahnradfahren.

Verkehr wird umgeleitet

Für die Aufbauarbeiten ist der gesamte Rundkurs seit Mittwochmittag gesperrt, der Verkehr wird entsprechend umgeleitet. Während der Rennen sind auch keine Ausfahrten innerhalb des Kurses möglich, die Stadt empfiehlt deshalb, außerhalb der Rennstrecke zu parken.

Über das Thema berichten wir am 26.07. auch in der Lokalzeit Düsseldorf im Hörfunk und im WDR Fernsehen.