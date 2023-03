Die Toten Hosen ziehen Bilanz: Zwei Millionen Euro für Erdbebenopfer

"Wir sind überwältigt von der Solidarität der vielen Menschen, die unsere Aktion unterstützt und gespendet haben," so die Band am Freitag in ihrem Newsletter. Das gesammelte Geld sei bereits an das Deutsche Rote Kreuz e.V., Medico International und Ärzte ohne Grenzen e.V. übergeben worden. Die Organisationen unterstützen damit Menschen in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien.

Auf ihren Social-Media-Kanälen bedankt sich die Band jetzt bei allen, die gespendet und die Benefiz-Aktionen unterstützt haben.