Prozess gegen Thomas Drach – Zeuge belastet Angeklagten schwer

Das Verfahren um Thomas Drach wegen mehrerer Raubüberfälle auf Geldtransporter steht ohnehin schon unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Am Montag kam noch eine Stufe dazu. Der Zeuge, der in dem Verfahren aussagen will, steht in einem Zeugenschutzprogramm.

Um Punkt 14.30 Uhr betreten vier Männer den Saal 112 des Landgerichts. Zwei von ihnen tragen Sturmmasken mit der Aufschrift "Zoll", es folgt der Anwalt des Zeugen und der Zeuge selbst. Unter einer schwarzen Kapuze bedeckt eine Baseballcap seinen Kopf. Er trägt eine Art Sonnenbrille mit weißem Rand. Der Mann ist so gut wie nicht zu erkennen.