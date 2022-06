Prozess gegen Thomas Drach: Hat er Taten zugegeben? Mithäftling will aussagen

Bislang kein Beweis für Tatbeteiligung

Bei dem Zeugen handelt es sich um einen Mann, der bereits wegen Sprengung von Geldautomaten in Erscheinung getreten war. Aktuell sitzt er wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft. Er will in der JVA Köln bei einer Freizeitaktivität mit Thomas Drach gesprochen haben. Thema sollen die Vorwürfe gegen Drach gewesen sein. Nach dem Gespräch hatte sich der Mitgefangene über einen Anwalt an die Kölner Staatsanwaltschaft gewandt und Angaben darüber gemacht, dass Drach zugegeben habe, drei der vier Raubüberfälle begangen zu haben.

Prozess dauert noch Monate

Unklar ist, ob der Zeuge tatsächlich in der kommenden Woche aussagen wird. Das will das Gericht noch entscheiden. Bislang gibt es in dem Verfahren, das seit dem ersten Februar läuft, keinen Beweis dafür, dass Thomas Drach tatsächlich die Überfälle begangen hat. Inwiefern das Gericht dem Zeugen glauben wird, ist auch noch unklar. Dennoch könnte die Aussage eine Wende in dem Prozess sein.

Wegen vieler Unterbrechungen in dem Prozess - auch wegen Corona- wird das Verfahren sehr wahrscheinlich länger dauern. Bislang war die Urteilsverkündung für Ende September geplant.