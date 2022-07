Europol-Masche und falsche Polizisten: Betrug am Telefon wird immer professioneller

20 Anrufe gehen innerhalb kürzester Zeit auf dem Handy eines WDR-Mitarbeiters ein - ruft er eine der Nummern zurück, reagiert die Person am anderen Hörer zum Teil verdutzt. Kein Wunder: " Der Person wurde die Nummer durch technische Tricks gestohlen ", sagt Maren Menke, Sprecherin des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen. Die "Europol-Masche" sei bereits bekannt, aber lange nicht die einzige.

Das Ziel ist immer Geld

Unser WDR-Mitarbeiter hörte immer wieder eine englischsprachige Bandansage: " Your Identity Card has been misused ." Dann wurde er aufgefordert, die Taste "1" an seinem Telefon zu drücken. Ein vermeintlicher "Police Officer" der deutschen Bundespolizei meldete sich in gebrochenem Englisch und forderte zum Beispiel Kreditkartennummern oder andere persönliche Daten.

Genaue Wortlaute ändern sich jedoch ständig, das LKA informiert deswegen präventiv über aktuelle Maschen auf seiner Homepage: