Fußball-EM: Hier können Sie das Türkei-Spiel sehen

Viele Public Viewing-Stätten zeigen die Partie

Fanzonen fest in türkischer Hand

Aber vielleicht ist es ja ohnehin schöner, das Spiel nicht zu Hause sondern in guter und großer Gesellschaft zu sehen? Dafür bieten sich etwa die Fanzonen an, die es in jedem der vier Austragungsorte in NRW gibt. So gibt es das Spiel auf dem Friedensplatz in Dortmund, am Burgplatz und Schauspielhaus in Düsseldorf, am Gelsenkirchener Nordsternpark sowie am Heumarkt in Köln zu sehen. Und auch viele andere Public Viewing-Stätten wollen das Spiel zeigen. Eine Übersicht, wo in NRW Rudelgucken möglich ist, finden Sie hier: