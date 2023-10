Hunderte Taxifahrer demonstrieren in Köln

In Köln demonstrieren mehrere hundert Taxifahrer aus Köln, Düssedorf und Bonn für faire Wettbewerbsbedingungen. Die Taxifahrer sagen, Anbieter wie Uber oder Bolt würden sie mit Dumpingpreisen in den Ruin treiben.

Mit Trillerpfeifen, Plakaten und lauten Rufen fordern Taxifahrer einen Mindestpreis für die Beförderung von Fahrgästen. Dieser Mindestpreis soll für Mietwagen und für Taxis gelten. Bisher bieten Uber oder Bolt Fahrten für zeitweise weniger als die Hälfte des Taxipreises an.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln