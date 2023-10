Kein Geld fürs Deutschlandticket: Verkehrsverbünde zusammenlegen?

NRW-Minister zweifelt am Einsparvolumen

Oliver Krischer

Was sagt der zuständige Minister in NRW? " Ich will nicht verhehlen, dass es immer auch Reformbedarf gibt und dass man immer auch mal gucken muss, ist die eine oder andere Struktur noch angemessen ", sagte Oliver Krischer (Grüne) Ende September der Deutschen Presse-Agentur. Das werde die Finanzierungsprobleme aber nicht ansatzweise lösen. Soll heißen: Die große Ersparnis gebe es dadurch nicht.

Dieser Meinung ist auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Das ist der Branchenverband, in dem auch die Verkehrsverbünde organisiert sind. Vizepräsident Werner Overkamp sagte am Mittwoch dem WDR: " Wir verschließen uns keiner Debatte über die Struktur der Verkehrsverbünde, und man kann sicherlich an der ein oder anderen Stelle etwas einsparen. Aber damit erzielt man nicht Hunderte Millionen von Euro ."

Denn die Aufgaben der Verkehrsverbünde müssten auch nach einer Zusammenlegung oder Reduzierung erledigt werden. " So muss der ÖPNV vor Ort organisiert werden, es müssen Ticketeinnahmen verteilt und Fahrpläne geplant werden. "

Overkamp, der auch Geschäftsführer der Stadtwerke Oberhausen (STOAG) ist, spricht von einer " Ablenkungsdebatte " durch Wissing. " Im Moment geht es darum, das überaus erfolgreiche Deutschlandticket zu retten. Die Finanzierung gelingt nicht mal eben mit einer Reduzierung der Verkehrsverbünde. "

Verbünde sehen Vorteile

Der VRR ist einer von vier Verkehrsverbünden in NRW