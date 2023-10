Weiter keine Einigung im Streit um Deutschlandticket

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) sagte am Donnerstag in Köln, die Länder seien bereit, dauerhaft die Hälfte des Zuschussbedarfs für das Ticket zu finanzieren. Sie erwarteten vom Bund, dass er die Verantwortung für die Finanzierung der anderen Hälfte des Zuschussbedarfs übernehme. Offenbar war Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der zeitweilig an der Tagung der Ländesverkehrsminister teilgenommen hatte, dazu aber weiterhin nicht bereit.