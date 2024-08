Tauben-Initiative von "Tauben-Hassern" angegriffen

In Mettmanns Innenstadt muss man nicht lange suchen, um Tauben zu entdecken. Etwa am Jubiläumsplatz in der Innenstadt. Dort hocken sie auf den Dächern, picken im Pulk vor den Bushaltestellen, ziehen im Schwarm über den Platz. Doch auch unterirdisch fühlen sie sich offenbar wohl. Auch dort wird die Initiative "Taubenhilfe Mettmann" aktiv.

Sanfte Methode: Tausch von echten Eiern gegen Gips-Eier

Jennifer Huth und Nadja Holland sind zwei der rund zehn ehrenamtlich Aktiven der "Taubenhilfe". Sie wollen es den Menschen und den Tieren recht machen und versuchen, mit sanften Methoden die wachsende Tauben-Population in den Griff bekommen. Mit einer Leiter ziehen sie durch die Tiefgarage am Jubiläumsplatz und schauen in die Nester auf den Lüftungsschächten. Finden sie Eier tauschen sie diese gegen Gipseier aus.

" Die einzige Methode, die gut hilft ", so Nadja Holland, " Vergrämung, Falken, Aushungern der Tauben: alles ist bisher fehlgeschlagen ".

Freiwillige gewaltsam angegriffen

Obwohl die "Taubenhilfe Mettmann" die Zahl der Tauben reduzieren will, werden die Freiwilligen auf offener Straße von "Taubenhassern" beleidigt, angefeindet, sogar angegriffen. Kürzlich sei eine Mitstreiterin, die sich um eine verletzte Taube gekümmert hat, zu Boden gerissen und hatte sich dabei den Finger gebrochen.

Völlig unverständlich sei das, meint Jennifer Huth: " Die 'Taubenhasser' wollen doch das Gleiche wie wir! " Und Nadja Holland erzählt, wie sie einen Haufen Körner entdeckt hat, darunter Streusalz gemischt, um Tauben damit gezielt zu vergiften, vermutet sie.

Kommen Taubenhäuser auch in Mettmann?

Tauben gibt es viele in Mettmann.

Der Stadt Mettmann ist das Problem der großen Tauben-Population bewusst: " Tauben füttern verboten! "-Schilder sind nicht zu übersehen. Es drohen bis zu 1.000 Euro Bußgeld. Es gibt Überlegungen zu Taubenhäusern. In Krefeld, Neuss und Düsseldorf regulieren die Städte damit schon die Zahl der Tauben und versuchen sie, aus den Innenstädten herauszuhalten.