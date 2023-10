Tablet-Diebstahl an Grundschulen im Rhein-Sieg-Kreis

Während Schülerinnen und Schüler die Herbstferien genießen, nutzen Einbrecher die Gelegeneheit, in Schulen einzudringen. In den vergangen Wochen wurde im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis in fünf Grundschulen eingebrochen.

Siegburger Ordnungsamt kontrolliert vermehrt

In der Grundschule Siegburg-Stallberg haben Diebe kurz vor Ferienbeginn 131 Tablets gestohlen. Deshalb lässt die Stadt Siegburg ihre Grundschulen derzeit häufiger vom Ordnungsamt kontrollieren - vor allem nachts. Außerdem hat das Siegburger Schulamt beschlossen, alle noch vorhandenen Tablets während der Ferienzeit an einem anderen Ort, außerhalb der Grundschule aufzubewahren.

Grundschulen im Fokus

Der Einbruch-Trend konzentriert sich auf Grundschulen. Hintergrund könnte sein, dass Schüler von höheren Schulen ihre Tablets in der Regel mit nach Hause nehmen, die Geräte in Grundschulen aber oft vor Ort gelagert werden. Nicht nur Siegburg ist von den Einbrüchen betroffen, auch in den Grundschulen von Ruppichteroth, Eitorf und Hennef sind Tablets in großem Stil geklaut worden.

Hoher Schaden in Hennef

In Hennef waren es etwa 100 iPads. Dort hatten die Einbrecher zuerst alle verschlossenen Türen aufgebrochen und entkamen dann mit ihrer Beute durch den Notausgang. Es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Nicht überall hatten Einbrecher Erfolg

Anders in Neunkirchen-Seelscheid: Dort versuchten es die Einbrecher ebenfalls, wurden aber von einer Alarmanlage abgeschreckt und verschwanden wieder. In Sankt Augustin hat man die Tablets der Grundschulen mit einer Software ausgestattet, die die Geräte auf dem Schwarzmarkt unverkäuflich machen.

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat bisher noch keine Spur von den Tätern. Auch auf der linken Rheinseite ist vor kurzem ein Grundschul-Einbruch dazu gekommen. In der Grundschule Weilerswist-Lommersum haben Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Türen aufgehebelt und die Räume durchsucht. Hier hatten sie allerdings ebenfalls kein Glück: Sie flüchteten ohne Beute.