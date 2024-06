Firma soll Steueroase Monheim als Scheinsitz genutzt haben

Monheim hatte lange Zeit alleine den niedrigsten Gewerbesteuersatz in NRW . Und auch wenn Leverkusen mittlerweile nachgezogen hat, steht die Stadt am Rhein deshalb immer wieder in der Kritik. Andere Kommunen fürchten, den Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen zu verlieren.

Monheim wurde deshalb immer wieder als unsolidarisch kritisiert. Außerdem steht seit Jahren die Befürchtung im Raum, dass Firmen ihren Sitz nur zum Schein in die Stadt verlegen könnten, um Geld zu sparen.

Steuern mit Scheinsitz Monheim hinterzogen?