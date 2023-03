Personalmangel: Traditionsbäckerei aus St. Tönis führt Brotautomaten ein

Sebastian van Densen backt in seiner Bäckerei in St. Tönis schon in dritter Generation Brot, Brötchen und Kuchen in Handarbeit. Wegen des Personalmangels in der Branche musste die Familienbäckerei schon eine von zwei Filialen schließen und die Öffnungszeiten verkürzen.

Leckereien in 79 Fächern

Deswegen hat der Bäcker sich etwas einfallen lassen: In seinem "Brooddöösken" können Kundinnen und Kunden sonntags und sogar nach Ladenschluss fast das gesamte Sortiment bekommen.

In den luftdichten Fächern bleiben die Backwaren frisch

Vor allem frisches Brot, halbgebackene Brötchen und Kuchen sind hier in 79 Fächern zu finden. Online kann man sich sogar live über den aktuellen Füllstand informieren.

Backwaren per Touchscreen

Untergebracht ist der Automat in einem Häuschen direkt neben der Bäckerei. Über ein Touchscreen können Backwaren ausgewählt und in den Warenkorb gelegt werden – ein bisschen ist das wie beim Online-Shoppen. Bezahlen kann man hier aus Sicherheitsgründen nur bargeldlos. Danach öffnet sich die Klappe.

Die Bestellung per Touchscreen ist kinderleicht, findet Kundin Inge Adomat

Rentnerin Inge Adomat ist begeistert, wie leicht sie heute an ihre Nussecke kommt: "Das kriegt eigentlich jeder hin – auch in meinem Alter".

Mehrmals täglich muss das "Brooddöösken" neu befüllt werden. Frische Backwaren gibt es hier an sieben Tagen von 7:00 bis 21:00 Uhr – sogar am Sonntag, wenn das Ladengeschäft geschlossen hat.