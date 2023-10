Panzer in Solinger Einkaufszentrum: Bundeswehr wirbt für Karriere

Panzer soll Aufmerksamkeit erregen

Unter den Augen von etlichen Schaulustigen fuhr der Luftlandepanzer kurz vor 21 Uhr in sein neues Zuhause – die Karrierelounge der Bundeswehr. In einem leerstehenden Ladenlokal hat die Bundeswehr einen Pop-up-Store errichtet. Am Samstag soll er öffnen und bis Ende November Besucher anlocken.

Die Bundeswehr möchte so auf ihre Karrieremöglichkeiten aufmerksam machen und, wenn möglich, auch Nachwuchs gewinnen, sagt Hilmar Koch vom Karrierecenter in Düsseldorf: "Wir hoffen, dass wir Menschen hier in der Region für den Arbeitgeber Bundeswehr interessieren." Dabei soll auch der Panzer als Blickfang helfen.