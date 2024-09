Fahndungsplakat mit Handy und Uhr

Auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW wurden beide Gegenstände mit Hinweisen in mehreren Sprachen eingestellt. Dort heißt es: "Wer kann Angaben zum abgebildeten Mobiltelefon der Marke Samsung oder der abgebildeten analogen Armbanduhr machen?" Das Handy wurde in möglicherweise beschädigtem Zustand in Solingen-Mitte am Tag der Tat oder einen Tag später abgelegt oder verloren, so die Polizei weiter. Und fragt, ob das Handy jemand gefunden habe.

Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" über einen möglichen Fund des Handys des Tatverdächtigen berichtet. Demnach soll es auf einer Wiese nahe des Tatorts gefunden worden sein. Es sei jedoch beschädigt. Jetzt gehe es darum, die Daten wiederherzustellen und mögliche Mitwisser zu finden. Die Bundesanwaltschaft hat sich gegenüber dem WDR dazu noch nicht geäußert.

Bislang gefundenes Handy wohl nicht vom Täter

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei in Solingen eine Grünanlage in der Nähe einer Bushaltestelle abgesucht. An der Haltestelle soll der Verdächtige am Abend der Attacke in einen Bus gestiegen und weggefahren sein.

Nach der Tat wurden ein Mobiltelefon zusammen mit einem Tablet in einem Gully gefunden. Beide Geräte sollen nach Angaben des "Spiegel" nicht vom Tatverdächtigen stammen.

Fahndungsfoto veröffentlicht

Die Polizei hatte die Bevölkerung bereits vor einer Woche um Mithilfe gebeten und dazu auch ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Syrer Issa Al H. soll auf dem Solinger Stadtfest vor drei Wochen drei Menschen mit Messerstichen getötet und acht weitere teils schwer verletzt haben. Er sitzt seit dem 25. August unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hatte den Anschlag für sich reklamiert.

Unsere Quelle:



Nachrichtenagentur dpa

