Schütz verlässt Haie Richtung Mannheim

Der 24 Jahre alte Angreifer unterschrieb in Mannheim einen Dreijahresvertrag, wie die Adler am Montag mitteilten. Schütz bereitet sich derzeit mit der Nationalmannschaft auf die am Freitag startende Weltmeisterschaft vor. Bei der mit 2:5 verloren gegangenen Generalprobe gegen die USA erzielte er beide Treffer der DEB-Auswahl.

"Er bringt den Wettbewerbsgeist, den Charakter und die Disziplin mit, die wir weiterhin anstreben", sagte Sportmanager und Trainer Dallas Eakins über den Neuzugang. Schütz kam in der gerade erst zu Ende gegangenen DEL-Saison in 65 Spielen auf 27 Tore und 26 Vorlagen und war damit bester Torschütze der Kölner Haie. Seinen Abeschied aus Köln hatte er bereits frühzeitig bekannt gegeben.

