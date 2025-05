In Deutschland wurde noch nie so oft mit Karte bezahlt und so selten mit Bargeld, wie im vergangenen Jahr. Fast jeder zweite Einkauf (45,4 Prozent) im Einzelhandel war 2024 bargeldlos. Das geht aus der Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hervor. Die Forscher gehen aber nicht davon aus, dass Scheine und Münzen bald als Bezahlmöglichkeit verschwinden.

Gemessen am gesamten Umsatz, den die Läden machen, wird zwar nur noch ein Drittel (33,8 Prozent) in bar bezahlt. Gleichzeitig lassen Kunden sich an der Kasse eines Geschäfts aber immer häufiger Bargeld auszahlen.

Warum lassen Kunden sich beim Einkaufen immer häufiger Bargeld auszahlen?

Die Kasse als kostenloser Geldautomat wird immer beliebter. Das Praktische: Man kann quasi "alles in einem Abwasch" erledigen - man bezahlt seine Einkäufe und lässt sich dabei Bargeld auszahlen. Das wird dann zusammen auf dem Konto abgebucht. Die Idee "Bargeld aus dem Supermarkt" war beim Start vor mehr als 20 Jahren eigentlich nur ein Werbe-Gag einer Supermarkt-Kette.

Inzwischen bieten diesen Service nicht nur Supermärkte, sondern auch Drogerien und manche Baumärkte und Tankstellen an. Im vergangenen Jahr wurden 13 Milliarden Euro auf diese Art und Weise ausgezahlt. Dass immer mehr Geld hier ausgezahlt wird, liegt vermutlich auch daran, dass die Zahl der Bankautomaten seit Jahren zurückgeht - vor allem in den ländlichen Regionen.

Was hat der Handel davon, wenn der Kunde an der Kasse Bargeld abhebt?

Der Handel sieht das Bargeldabheben mit gemischten Gefühlen. Einerseits werden damit Kunden gebunden. Und manch einer, der Bargeld braucht, kauft gezwungenermaßen vorher noch etwas im Geschäft ein. Weiterer Vorteil: Der Laden muss weniger Bargeld zählen, transportieren und sichern, wenn es wieder aus dem Laden herausgeht. Das spart Kosten.

Billig ist dieses Angebot für den Ladenbesitzer jedoch nicht. 2024 musste der Einzelhandel 19 Millionen Euro Gebühren an die Kreditwirtschaft zahlen, obwohl er ja eigentlich eine Aufgabe der Banken (Bargeldversorgung) mit übernimmt.

Wieviel Bargeld kann ich abheben?

In der Regel ist bei 200 Euro pro Kunde Schluss. Es gibt aber auch erste Banken, deren Kunden im Supermarkt oder der Drogerie knapp 1.000 Euro abheben können. Ein Postbank-Sprecher erklärte tagesschau.de, eine Garantie auf Bargeld-Auszahlung beim Einzelhändler gebe es für die Postbank-Kunden nicht. Die langjährigen Erfahrungen der Kooperationspartner würden aber zeigen, dass der Service in aller Regel funktioniere.

Muss ich etwas kaufen, um Geld im Geschäft abheben zu können?

In der Regel ja. Die Bargeldauszahlung ist aber teilweise ab einem Einkauf von einem Euro oder sogar einem Cent möglich. Meist beträgt der Mindestumsatz fünf, zehn oder 20 Euro. Wer den Mindesteinkauf erfüllt, kann das Bargeld an der Supermarkt- oder Tankstellenkasse dann kostenlos abheben.

