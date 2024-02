Ärger mit Elterntaxis: NRW-Kommunen dürfen Straßen vor Schulen sperren

Das Verkehrsministerium empfiehlt den Kommunen, in der Nähe der Schule Bring- und Abholzonen einzurichten, damit die Schülerinnen und Schüler die letzten Meter zu Fuß gehen. Aber auch, damit der Elterntaxi-Verkehr gelenkt wird und nicht in allen Nebenstraßen rund um die Schulen neue Gefahrenstellen entstehen.

Bauliche Veränderungen nötig

Die Quote der Elterntaxis in Deutschland hat sich zwischen 1990 und 2010 fast verdreifacht. Viele Eltern sorgen sich um Belästigungen der Kinder und um Verkehrsunfälle. Oft geht es aber auch um Bequemlichkeit.

Allerdings empfehlen Wissenschaftler mehr Tempo 30-Zonen, mehr Ampeln statt Zebrastreifen und breitere und sicherere Radwege. Studien haben zudem ergeben, dass Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, wacher sind und in kognitiven Leistungstests besser abschneiden. Außerdem lernen sie demnach, sich sicherer im Straßenverkehr zu bewegen und haben obendrein bessere Laune, wenn sie in der Schule ankommen.