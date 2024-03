Düsseldorfer Projekt für saubere Schulklos: "Das war vorher richtig unangenehm"

Naima Thaouli ist mit Freude bei ihrer Arbeit. Seit vier Jahren arbeitet sie am Gymnasium Koblenzer Straße in Düsseldorf-Urdenbach. Sie macht dort unter anderem die Schultoiletten sauber. Gegen 12 Uhr am Mittag wischt sie schon zum zweiten Mal an diesem Tag in der großen Schülertoilette auf dem zentralen Schulhof über die Waschbecken und Pissoirs.

" Früher lag hier oft Müll oder Toilettenpapier auf dem Boden verteilt. Mit dem neuen System ist es jetzt aber viel besser ", erzählt sie, während sie in einer Kabine die Kloschlüssel sauber macht. Und in der Tat: Bis auf eine kleine Kritzelei an einer Tür sieht es in der Toilette sehr sauber aus.

Schüler nehmen mehr Rücksicht

Schulleiter Philipp Radermacher

Mindestens dreimal täglich kontrollieren die sechs Reinigungskräfte am Urdenbacher Gymnasium jetzt die Schulklos und machen bei Bedarf sauber. " Das wissen die Schüler ganz offensichtlich zu schätzen, die Reinigung hat jetzt für sie quasi ein Gesicht bekommen ", sagt Schulleiter Philipp Radermacher zufrieden, als er die sauberen Toiletten begutachtet. Er ist überrascht, wie gut es bisher läuft.

Vorher musste er teilweise mehrfach pro Woche teure Sonderreinigungen über die Stadt beauftragen, weil die Toiletten so stark verschmutzt oder beschmiert worden waren. Seit dem Start des Tagesreinigung am 1. Februar habe es dagegen keinen einzigen Vorfall gegeben.

Teure Sonderreinigungen fallen weg

Yannis Schulz

" Ich fand das am Anfang ein wenig kurios, dass die Putzleute jetzt während der Schulzeit da sind ", erzählt der 17 Jahre alte Yannis Schulz in der großen Pause. " Aber es stinkt nicht mehr und es ist viel entspannter jetzt, auf die Toilette zu gehen. Das war vorher zum Teil richtig unangenehm ."

Schülersprecher Amir Nuha