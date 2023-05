Düsseldorf: Eltern fordern saubere Schultoiletten

" Es kann doch nicht wahr sein, dass 750 Millionen Euro für die Oper locker gemacht werden sollen und die Toilettenreinigung an den Schulen der Stadt zu teuer ist? " Die Empörung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Düsseldorf über den Zustand vieler Schultoiletten ist deutlich spürbar. Sie fordert von der Stadt eine zweite Reinigung der Toiletten im Laufe eines Schultages.

Auch SPD und Linke im Stadtrat wollen häufigere Reinigungsintervalle. Das Thema hat im Laufe der vergangenen Wochen bereits mehrfach in verschiedenen politischen Gremien emotionale Debatten ausgelöst.

Demo mit Klobürsten vor dem Rathaus

Vor dem Schulausschuss am Dienstag wollen Dutzende Schüler samt Eltern und Lehrern mit schwingenden Klobürsten für sauberere Toiletten demonstrieren. Ausgelöst hatte die Debatte eine Initiative von Eltern der St. Rochus-Grundschule in Pempelfort, an der Eltern Geld sammeln, um eine zweite Reinigung am Tag zu finanzieren.

Die Ratsmehrheit von CDU und Grünen lehnt das bislang ab, das sei zu teuer und zu personalintensiv. Die FDP hatte vorgeschlagen, Kriterien für einen Hygienestandard an Schulen zu entwickeln, mit dem man dann alle Schulen untersucht, wo es Bedarf für zwei Reinigungen am Tag gebe.

Schwarz-Grün plant Pilotversuch

CDU und Grüne wollen stattdessen im Schulausschuss beschließen, ab Februar nächsten Jahres an insgesamt 14 Schulen im Stadtgebiet, zwei pro Schulform, einen Pilotversuch mit einer so genannten Tagesreinigung zu starten. Eine zusätzliche Reinigungskraft der Stadt soll dann vor Ort in der Schule sein und die Toiletten nach Bedarf reinigen.

Der Versuch soll erst im kommenden Jahr starten, weil die Stadt erst das Geld im klammer werdenden Haushalt einplanen und zusätzliches Personal einstellen müsse, erklärt Thorsten Graeßner (Grüne), stellvertretender Vorsitzender des Schulausschusses. Er rechnet mit Kosten im sechsstelligen Bereich.

Sofort starten soll die Arbeit der Schulen an pädagogischen Konzepten, wie die Schülerschaft besser für das Toiletten-Problem sensibilisiert werden kann. Klar scheint, dass die Ratsmehrheit und auch die Stadt die Verantwortung eher in den Schulen und bei den Eltern sieht.

GEW: Reinigung an Bedürfnisse anpassen

Das weist die GEW klar zurück. Es sei eine Frechheit und Respektlosigkeit gegenüber den Lehrkräften und anderen Schulbeschäftigten, diese für die schlechten Zustände verantwortlich zu machen, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.