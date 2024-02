Welche Schule im Kreis Euskirchen sammelt den meisten Elektroschrott?

Beim "E-Waste Race" gilt: Je mehr Schrott, desto besser!

In der Marienschule in Euskirchen lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der fünften bis siebten Klasse heute deshalb, wie kleinere Teile an Elektroschrott kostenfrei in vielen Supermärkten entsorgt werden können. Wie viel wertvolle Rohstoffe in ihren ausrangierten Teilen sind, weiß Inga jetzt ganz genau: "Ein bisschen Gold und Silber, und viel Kupfer."

Am Ende sucht sich jeder noch seinen Lieblingsschrott fürs Abschlussfoto. "Ich will das Telefon!" hallt es durch das Foyer. So begehrt waren alte Schnurtelefone wohl lange nicht mehr bei den Jugendlichen.

Und das Sammeln von Elektroschrott geht weiter. Denn die Sieger-Gruppe bekommt einen Ausflug geschenkt.