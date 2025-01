Prüfstein Atletico Madrid: Bayer 04 Leverkusen vor harter Probe

Die letzte Vorbereitung auf die Partie fand am Montagmittag im Nebel von Leverkusen statt. Danach machte sich der gesamte Tross von Bayer 04 auf den Weg nach Madrid. Es ist wieder Zeit für die Champions League.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso muss am 7. Spieltag gegen Atletico Madrid antreten. Ein Team, dass schon so manchen Kontrahenten mit seiner großen Einsatzfreude und seiner häufig unangenehmen Eckigkeit, aber auch mit seinen herausragenden spielerischen Möglichkeiten, gehörig geärgert hat. Und: Die Partie hat für beide Teams einen vorentscheidenden Charakter in diesem Wettbewerb.