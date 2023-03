"Recht auf Reparatur": Wo Ihr Elektrogerät in NRW repariert wird

Worauf beim Kauf zu achten ist

Wer nicht auf die Politik warten will, kann auch jetzt schon aktiv werden - zum Beispiel bei Elektrogeräten. Gut die Hälfte der Menschen in Deutschland setzt offenbar jetzt schon bei einem defekten Smartphone auf eine Reparatur. Das gaben 52 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom an, die am Montag vorgestellt wurde.

Damit Smartphones, Kaffeemaschinen und Drucker seltener weggeworfen werden müssen, sind verschiedene Dinge zu beachten. Die Verbraucherzentrale weist auf folgende Punkte hin:

Reparaturfreundliche Produkte kaufen : Elektrogeräte sollten mit herausdrehbaren Schrauben verschlossen sein. Ihre Bauteile sollen leicht austauschbar sein.

: Elektrogeräte sollten mit herausdrehbaren Schrauben verschlossen sein. Ihre Bauteile sollen leicht austauschbar sein. Gewährleistungsfrist nutzen : Innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Kauf gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Reparatur.

: Innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Kauf gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Reparatur. Teure Überraschungen vermeiden : Vor einer Reparatur sollten Sie Kosten- und Leistungsvergleiche von mehreren Anbietern einholen.

: Vor einer Reparatur sollten Sie Kosten- und Leistungsvergleiche von mehreren Anbietern einholen. Einfache Reparaturen selbst ausführen: Für viele Gegenstände sind spezielle Reparatur-Sets im Handel erhältlich - etwa fürs kaputte Handy-Display.

Kostenlose Hilfe in Reparatur-Cafés

Falls Sie sich eine Reparatur allein nicht zutrauen, können Sie sich an ein sogenanntes Reparatur-Café wenden. Dort kümmern sich versierte Hobby-Handwerker kostenlos um Geräte von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sind Ersatzteile notwendig, müssen Sie dafür allerdings bezahlen.

Wichtig zu wissen ist auch: Falls die Reparatur misslingt und an den defekten Gegenständen weitere Schäden entstehen, tragen die Besitzerinnen und Besitzer das Risiko. Reparatur-Cafés geben für ein Gelingen der Reparatur keine Garantie.