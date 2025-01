Sie ist lässig, bequem und bei Vielen fester Bestandteil im Kleiderschrank: die Jogginghose. Doch ob der Schlabberlook nicht nur in der Freizeit, auf dem Sofa zu Hause oder beim Sport, sondern auch in der Arbeitswelt okay ist - daran scheiden sich die Geister.

Das zeigt auch eine WDR -Umfrage in Hattingen. Mit Jogginghose zur Arbeit? " Im Leben nicht ", sagt ein Mann. Schließlich gehöre " Anstand zum Leben dazu ", meint er. Auch eine Frau antwortet energisch mit " Nein! " auf die Frage, ob sie in Jogginghose in ihrer Firma erscheinen würde. Denn " Kleider machen Leute ", sagt sie. Womit die beiden offenbar auf das negative Image der Jogginghose anspielen.