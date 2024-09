Etwa 20 Schüsse auf Uhrengeschäft in Köln

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen im Stadtteil Niehl, auf der dortigen Friedrich-Karl-Straße. Anwohner hatten gegen 4:00 Uhr am Morgen mehrere Salven von Schüssen gehört. An dem Geschäft, das sich in einem Wohnhaus befindet, sind etwa 20 Einschusslöcher zu erkennen. Nach Aussagen der Anwohner ist das Uhrengeschäft tagsüber seit Jahren schon nicht mehr geöffnet, nur nachts treffen sich dort Menschen.

Die Polizei ist derzeit vor Ort und hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache und dem Hergang der Schüsse laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zusammenhang mit Explosionen in Köln unklar

Schon in den vergangenen Tagen gab es in Köln zwei Explosionen in der Innenstadt. Nachdem am Montagmorgen eine Explosion vor dem Vanity Club am Hohenzollernring bereits die Kölner Innenstadt erschüttert hatte, gab es in der Nacht auf Mittwoch den nächsten Knall - vor dem beliebten Bekleidungsgeschäfts LFDY ("Live Fast Die Young") in der Ehrenstraße. Bei der Explosion am Montag wurde eine Person leicht verletzt.