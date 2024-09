Straßenumfrage: Unsicherheit und Unbehagen

Das sorgt für ungute Gefühle. "Sicher fühlt man sich auf jeden Fall nicht mehr" , sagte ein Passant in der Kölner Innenstadt am Samstag dem WDR . "Rausgehen überlegt man sich dreimal." Trotzdem wolle er sich nicht einsperren lassen. "Man muss ja weiterleben."

Eine Innenstadt-Besucherin sagte bei der WDR -Straßenumfrage: "Ich bin froh, dass ich hier nicht wohne." Sie überlege sich, welche Gegenden sie in Großstädten besuche. Eine andere Passantin antwortete auf die Frage, was diese Ereignisse bei ihr auslösten: "Angst - Wann trifft's mich? - Kommt noch mehr? - Unbehagen - Man will eigentlich nicht mehr raus."

Welche Taten gab es bisher?

Neben den Schüssen auf ein Uhrengeschäft hat es in Köln zuletzt noch weitere Gewalttaten gegeben. Dazu zählen unter anderem zwei Explosionen: Nachdem am frühen Montagmorgen eine Explosion vor dem Vanity Club am Hohenzollernring bereits die Kölner Innenstadt erschüttert hat, gab es in der Nacht auf Mittwoch den nächsten Knall - vor dem Bekleidungsgeschäfts LFDY ("Live Fast Die Young") in der Ehrenstraße.

Auch in den vergangenen Wochen und Monaten gab es ähnliche Vorfälle:



Schüsse auf ein Wohnhaus in Köln-Ensen im September,

Fund einer scharfen Handgranate unter einem ausgebrannten Auto in Köln-Ostheim im September,

Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Köln-Ostheim im August,

eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus und Schüsse auf dieses Haus in Köln-Meschenich im Juli.

Neben solchen Ereignissen wie diesen gab es im Juli auch eine Geiselnahme in Bochum, die später in einer Villa in Köln-Rodenkirchen durch die Polizei beendet wurde. Es gab damals auch Explosionen in Düsseldorf, Engelskirchen und Duisburg, die damit in Verbindung stehen könnten. Darüber hinaus gab es auch in Köln-Hürth eine Geiselnahme.